На Балаковской АЭС подвели итоги работы по коллективному договору 2018 года

Балаково, Саратовская область, , 13:14 — REGNUM Итогом работы Балаковской АЭС по коллективному договору с сотрудниками предприятия стало выполнение всех обязательств, сообщает 21 декабря пресс-служба Росэнергоатома.

«Обязательства работодателя по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации атомной станции и производству электроэнергии в 2018 году выполнены», — сообщил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, открывая итоговую конференцию.

По его словам, в уходящем году предприятие провело 12 станционных Дней охраны труда, выполнило комплекс мероприятий, связанных с улучшением условий труда на рабочих местах — на эти цели выделено свыше 9 млн рублей. Ещё 23,7 млн рублей электростанция направила на закупку средств индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецобувь, и более 11 миллионов — на лечебно-профилактическое питание.

Итогом конференции стало единогласное решение о выполнении обязательств Коллективного договора в 2018 году и принятие нового колдоговора на 2019−2021 годы.

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