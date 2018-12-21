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Корейская валютная биржа UPbit отвергла обвинения в мошенничестве

Экономика

Ранее биржа обвинялась в присвоении 150 млрд вон

Сеул, 21 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  Корейская валютная биржа UPbit, которую недавно обвиняли в присвоении и продаже криптовалюты, отввергла выдвинутые обвинения, сообщает YTN.

Биржа заявила, что не торгует криптовалютой, которая им не принадлежит. Кроме того, сотрудники биржи не получали никакой прибыли от транзакций. UPbit добавила, что чтобы исправить ситуацию с внезапным увеличением объема транзакций, они выставили на продажу свои активы.

Действительно, учетная запись компании была создана, однако это лишь мера обеспечения ликвидности.

Ранее UPbit обвиняли в мошенничестве, а именно в присвоении и продаже криптовалюты на сумму 150 млрд вон (~$ 133,4 млн) с помощью фальшивого аккаунта.

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