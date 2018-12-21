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Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Экономика

В Федерацию входят 33 биржи Европы, Азии и Средиземноморского бассейна

Астана, 21 декабря 2018, 13:10 — REGNUM  Биржа международного финансового центра «Астана» (МФЦА) стала полноправным членом Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), сообщили в пресс-службе МФЦА.

Председатель FEAS Ахмед Салех Аль Мархун от имени всех членов Федерации поздравил биржу МФЦА (AIX) с присоединением к FEAS. В Федерацию входят 33 биржи Европы, Азии и Средиземноморского бассейна.

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил первые торги на бирже международного финансового центра «Астана».

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев запустил торги на бирже финансового центра «Астана»

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Экономика Казахстана
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