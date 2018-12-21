Алексей Комиссаров: Государственный аппарат должен постоянно обновляться

Москва, , 12:51 — REGNUM Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные руководители. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря, глава государства прокомментировал тему недовольства граждан некоторыми чиновниками. Владимир Путин подчеркнул, что есть люди, которые заняли важный пост, но не отдают себе отчет в том, что говорят. Это означает, что человек просто не готов к такой работе. Однако есть и порядочные чиновники, отметил президент. По его словам, речь идет о процессе взросления государственного аппарата. Он добавил, что руководство страны старается работать в этом направлении и проводит различные конкурсы среди молодых специалистов. Одним из них стал конкурс «Лидеры России».

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы. Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны. Люди, которые прошли все этапы конкурса «Лидеры России», — это, как правило, молодые специалисты, которым мы даем возможность проявить себя, доказать, что они не боятся ответственности и готовы работать на результат. Многие из финалистов уже получили новые назначения, в том числе в федеральных министерствах, а это очень высокая оценка. Мы следим за их судьбой и продолжим развивать конкурс. Для тех, у кого есть знания и опыт, он уже стал открытой дверью в управленческую элиту», — отметил Алексей Комиссаров.