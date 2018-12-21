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ОАЭ планируют выделить Пакистану $3 млрд

Экономика

На поддержку финансовой системы

ОАЭ планируют выделить Пакистану $3 млрд
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вид на Дубай. ОАЭ

Абу-Даби, 21 декабря 2018, 12:50 — REGNUM  Объединенные Арабские Эмираты планируют инвестировать в Центральный банк Пакистана $3 млрд, сообщает 21 декабря Al Arabia.

Целью транша будет поддержка финансовой системы страны, необходимость которой вызвана сложным экономическим положением государства.

«Поддержка налогово-бюджетной политики Пакистана основана на исторической связи между двумя народами и дружественных отношениях между странами», — говорится в заявлении представителей ОАЭ.

Напомним, Абу-Даби и раньше оказывал серьезную финансовую поддержку Пакистану. Фонд развития эмиратов выделил порядка $1 млрд в виде грантов на развитие энергетики, здравоохранения, образования и инфраструктуры государства.

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