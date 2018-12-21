Бюджеты нефтегазодобывающих компаний Уганды увеличатся в 2019 году

Кампала, , 12:49 — REGNUM Контролирующий орган нефтегазодобывающего сектора, Нефтяное управление Уганды (PAU) одобрил бюджет на конец года для пяти действующих в стране нефтегазодобывающих компаний. Эрнест Рубондо, исполнительный директор PAU, озвучил общий годовой бюджет в 428 миллионов долларов США. Это на 200 миллионов превысило одобренный в 2017 году бюджет. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Компании предпримут финальные решения об инвестициях в 2019 году, мы ожидаем увеличение бюджета до 1 миллиарда долларов США», — заявил директор PAU.

PAU проанализировал годовые планы и бюджеты нефтегазодобывающих компаний к началу 2019 года.

Из 428 миллионов 6 миллионов было выделено двум новым компаниями — Australia's Armour Energy и Nigeria's Oranto Petroleum, которые получили лицензию в прошлом году. Остальные 422 миллиона были выделены группе партнерских компаний — Total E&P, Tullow Oil и СNOOC.

Министр энергетики Ирен Мулони 20 декабря рассказала журналистам, что они к апрелю 2019 ожидают финальное инвестиционное решение CNOOC по вопросу месторождения Kingfisher Field. Месторождение должно дать первую нефть.