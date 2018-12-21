В Алма-Ате железнодорожные вокзалы перевели в муниципальную собственность

Астана, , 14:42 — REGNUM Железнодорожные вокзалы «Алма-Ата-1» и «Алма-Ата-2» передадут в коммунальную собственность города, заявил аким (мэр) города Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки председателя правительства Казахстана Бакытжана Сагинтаева, сообщает 21 декабря агентство «КазТАГ».

Глава города отметил, что смена собственника позволит провести реконструкцию вокзалов и увеличить пассажиропоток. Строительные работы планируется начать в 2019 и 2020 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле эксплуатация железнодорожного вокзала «Алма-Ата-2» была приостановлена из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.