В Красноярске выбрали дворы, которые отремонтируют в 2019 году

Красноярск, , 12:24 — REGNUM Список утвердила общественная комиссия по развитию городской среды. В нее входят представители общественности, депутаты Красноярского городского совета, представители управляющих компаний и ТСЖ, юристы, ветераны, строители, архитекторы, представители городской власти.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонт дворов в Красноярске в следующем году будут вести в рамках федерального проекта, инициированного президентом РФ, «Формирование современной городской среды». Он уже третий год реализуется в 17 муниципальных городских округах страны. В Красноярске работы по проекту начали в 2017 году. За прошедшие два года были благоустроены 373 дворовые территории (158 в 2017 году и 215 в 2018 году) на общую сумму 601,6 млн руб. В следующем году работа будет продолжена.

«Желающих получить бюджетные средства на ремонт своего двора в городе много, но люди не всегда готовы идти до конца. Ведь прежде, чем средства будут выделены, собственники должны провести все необходимые процедуры, чтобы заявка соответствовала требованиям федерального проекта: провести общие собрания жильцов, должным образом оформить документы, всем двором решить, какое благоустройство им нужно, по возможности сделать эскизный проект. Заявки принимали в администрациях районов, рассматривали и новые заявки, и те, которые остались с прошлого года», — рассказал заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Юрий Шестопалов.

Одна из особенностей программы — софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт дворовых проездов по минимальному перечню работ (ремонт тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, устройство освещения, установку скамеек и урн) собственники квартир должны внести не менее 2% от стоимости благоустройства. Если жители хотят обустроить детскую или спортивную площадку и устроить дополнительные пешеходные дорожки (дополнительный перечень работ), то придется внести не менее 20 процентов. Приветствуется и готовность собственников принять участие в работах.

«Отличительная черта этой программы — это как раз активное привлечение жителей, вовлечение их во все процессы. Софинансирование обязательно, оно небольшое, но позволяет людям чувствовать соучастие и стимулирует потом бережно относится к тому, что сделано. Жители начинают понимать, что это сделано, в том числе на их деньги, и уже совсем по-другому относятся к благоустройству. Для нас важно, что люди, включаясь в программу, начинают чувствовать себя хозяевами, перестают воспринимать всё в штыки, начинают работать единой командой, и это приводит к результату, который действительно людям нужен», — сообщил депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дюков.

В этом году в администрации районов поступили 134 заявки, соответствующие всем требованиям проекта. Их рассматривали члены комиссии. Каждому двору присваивали баллы. Чем больше баллов набирал двор, тем больше шансов у него было попасть в программу в первую очередь.

Баллы начислялись по следующим критериям: технический (большие баллы здесь давал более ранний год постройки дома, наличие оформленного кадастрового паспорта двора, проведение работ по капитальному ремонту самого дома); организационный (здесь больше баллов двор получал, если за благоустройство на общем собрании проголосовали 100% жителей, если жители принимают активное участие в субботниках и городских конкурсах по благоустройству, если такие мероприятия они устраивают самостоятельно, а также, если активно работает совет многоквартирного дома); финансовый (больше баллов начисляли, если у собственников нет долгов по квартплате, и на общем собрании они уже приняли решение о софинансировании благоустройства двора).

На благоустройство дворов в следующем году будет выделено 155,6 млн рублей. Это средства из федерального, краевого и городского бюджетов. Учитывая объем средств, отбор прошла 71 дворовая территория. В их числе 26 — подавших заявки еще в 2017 году, но не попавших в программу ремонта прошлого года, и 45 дворовых территорий отобранных из заявок, поступивших в этом году. Для каждого из этих дворов комиссия утвердила дизайн-проект будущего благоустройства, который разработали сами жители.

Составлен также резервный список дворов. При поступлении дополнительных средств или при сложившейся экономии в ходе проведения торгов, дворы могут быть добавлены в план благоустройства на 2019 год или благоустройство будет проведено в следующие годы. Ведь федеральный проект «Формирование современной городской среды» рассчитан на 5 лет.