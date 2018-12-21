Калуга, , 12:21 — REGNUM В Калужской области утвердили предельный тариф на обращение ТКО. Как заявили на заседании комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики, плата за кубометр твёрдых коммунальных отходов с 1 января 2019 года будет составлять 496,75 рублей. Об этом заявили на заседании в министерстве по конкурентной политики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как напомнили на заседании, с 1 января 2019 года в Российской Федерации начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В масштабах всей страны стоит задача создать фактически с нуля новую отрасль с организацией регулярного вывоза мусора, строительством сортировочных станций, мусороперерабатывающих заводов.

В целях недопущения резкого роста тарифа на данную услугу, которая переходит из разряда жилищной в коммунальную, в Калужской области была проведена системная работа по экономическому обоснованию расходов единого регионального оператора. В предельный тариф включены затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов, НДС в размере 20%. В результате плата за кубометр твёрдых коммунальных отходов будет составлять 496,75 рублей или 3507 рублей за тонну.

В кратчайшие сроки с учетом нормативов накопления отходов будет произведен расчет платы для населения. В Калужской области сохранится прежняя схема: в многоквартирных домах сбор с квадратного метра, в индивидуальных домах — с человека. Кроме того, для лиц, проживающих в частном секторе малых (до 10 тыс. человек) и крупных населенных пунктов (свыше 10 тыс.), предусмотрен дифференцированный подход к оплате услуг.

Напомним, в настоящее время в России перерабатывается менее 10% отходов, в развитых странах — от 60% до 80%. В 27 регионах страны уже перешли к новому порядку обращения с отходами. Для сравнения: в Тульской области плата с июля 2018 года за кубометр ТКО по двум региональным операторам составляет 646 руб. и 770,2 рублей; в Костромской области с июля 2018 года действует тариф 656 рублей (с учетом НДС).