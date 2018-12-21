Украинские предприятия обвинили «Укрзализныцю» в срыве контрактов

Киев, , 12:16 — REGNUM Представители Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) и Криворожского железорудного комбината заявили, что «Укрзаилизныця» уменьшила объёмы перевозки продукции и угрожает выполнению международных контрактов, сообщил 21 декабря телеканал Еспресо.tv.

«На сегодняшний день «Полтавский ГОК» испытывает острый дефицит вагонов… В декабре этого года мы объявили план перевозки 266 тыс. тонн, из которых к перевозке… было принято только 191 тыс. тонн… И улучшения ситуации по обеспечению вагонами не просматривается», — рассказал начальник цеха отгрузки готовой продукции ЗАО «Полтавский ГОК» Геннадий Титаренко.

Эксперты оценивают возможные убытки, нанесённые предприятиям «Укрзализныцей» примерно в 39 млн в рублёвом эквиваленте.

«Пострадает бюджет из-за недополучения налога на прибыль, во-вторых, мы несем репутационные потери перед нашими европейскими партнерами, поскольку не можем выполнить условия контрактов», — отметил и.о. заместителя председателя правления «Криворожского железорудного комбината» Александр Капука.

Напомним, по данным самой «Укрзализныци» за годы украинской независимости объёмы железнодорожных грузоперевозок в стране сократились в три раза.

Читайте также: За годы независимости на Украине втрое сократился объем ж/д грузоперевозок