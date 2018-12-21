Гендиректор Атомэнергомаша назвал ключевые отраслевые события года

Москва, , 12:07 — REGNUM «Среди ключевых для отрасли событий уходящего года можно выделить сдачу в промышленную эксплуатацию двух новых блоков — четвертого на Ростовской АЭС и первого на Ленинградской АЭС-2, а также пуск реакторной установки на ПАТЭС, — заявил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. — Целый ряд оборудования на эти объекты поставляли наши предприятия. И в 2018 году мы приложили максимум усилий для того, чтобы пуски следующих, новых, блоков состоялись в соответствии с графиком».

«В частности, в начале года завершили проект по Белорусской АЭС — отгрузили последние элементы внутрикорпусных устройств для второго блока. Недавно отправлено ключевое оборудование реакторного острова для третьего блока АЭС «Куданкулам», а также теплообменное оборудование для машзала четвертого блока. Для него же завершаем производство парогенераторов, которые уйдут заказчику с началом навигации в следующем году. Пройдено лицензирование и запущено в производство оборудование для АЭС «Аккую», «Руппур», а также Курской станции».

«Мы полностью и в срок выполнили свои обязательства по изготовлению реакторных установок «РИТМ-200» для строящихся ледоколов нового поколения, — пояснил Никипелов. — Это был знаковый для нас проект — последние два реактора уже погружены на атомоход «Урал». РИТМ стал первой судовой реакторной установкой, полностью изготовленной в контуре АЭМ — ранее предприятия дивизиона отвечали только за проектирование и конструкторскую разработку. Разработка и освоение производства данных реакторов имеет большое значение не только для развития ледокольного флота, но и в целом для всей атомной энергетики. «РИТМ-200» и ее модификации сейчас рассматриваются как основа при создании атомных станций малой мощности морского и наземного исполнения. Также своевременное завершение контракта по «РИТМ-200» позволяет нам рассчитывать на участие в строительстве атомных ледоколов «Лидер», которые должны будут обеспечить круглогодичное функционирование Севморпути».