Итоги 2018 года в атомной энергетике дают повод для оптимизма: эксперт

Москва, , 12:01 — REGNUM Итоги 2018 года в атомной энергетике дают повод для оптимизма, уверен член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин.

«Российские атомные станции выходят на новый рекорд по выработке — ожидается около 204 млрд киловатт-часов, — отметил он. — Повышение выработки означает рост налогооблагаемой базы, следовательно, и рост поступлений в бюджет. В промышленную эксплуатацию сданы четвертый блок Ростовской АЭС и первый блок Ленинградской АЭС-2».

«Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» начала свой путь к месту базирования. В апреле она была отбуксирована с «Балтийского завода» в Мурманск на «Атомфлот», где в нее было загружено ядерное топливо, состоялся энергетический пуск обеих реакторных установок, после чего на ПАТЭС запущены швартовные испытания. Они продлятся до марта следующего года, после чего станцию отбуксируют на место базирования на Чукотку. Это очень перспективный проект для энергоснабжения отдаленных территорий», — уверен парламентарий.

«Росатом продолжает быть лидером по одновременному строительству атомных энергоблоков за рубежом, — подчеркнул Москвин. — Из важных результатов этого года я бы отметил подписание рекордного пакета соглашений с Китаем, в частности, на строительство четырех энергоблоков на разных площадках, и заключение соглашения о строительстве атомной станции в Узбекистане».