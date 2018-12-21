Объём ВРП Сахалинской области превысил триллион рублей

Южно-Сахалинск, , 11:56 — REGNUM Объём валового регионального продукта Сахалинской области впервые в истории превысил один триллион рублей. По сравнению с показателем прошлого года зафиксирован рост на уровне 5,2%, сообщает 21 декабря пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается существенный рост ряда других показателей. Так, объём промпроизводства в регионе вырос на 6,1%, достигнув 980,4 млрд рублей.

«Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась на 7% до 17,4 миллиона тонн. Газа добыто больше на 7,8% (29,3 млрд кубических метров), угля — в 1,4 раза (10,1 млн тонн)», — говорится в сообщении.

Зафиксирован рост в сфере электрогенерации, производства пара и горячей воды, выпуска лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, других товарных позиций.

Также за 11 месяцев с начала года на островах введено в эксплуатацию 209,7 тысячи квадратных метров жилья. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,4%.

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