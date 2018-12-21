Пятница, 21 Декабря 2018 года
12:22:56 МСК

Цены на нефть немного стабилизируются

Экономика

Дальнейшее снижение котировок пока остаётся под вопросом

Цены на нефть немного стабилизируются
eluela31
Нефть

Москва, 21 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  После трёхдневного нисходящего ралли, рынок нефти немного стабилизировался и дальнейшее снижение нефтяных котировок пока остаётся под вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании ФинИст Денис Лисицын.

Цены на нефть подбираются к отметке, когда себестоимость добычи сланцевой нефти в США станет не рентабельной и американским нефтяным компаниям станет невыгодно добывать сланцевую нефть. В связи с этим на внутреннем рынке США может возникнуть дефицит коммерческой нефти, о чём уже говорит статистика по коммерческим запасам, которая вторую неделю подряд в отрицательной зоне, но пока выше прогнозируемого, что в данный момент не оказывает сильного влияния на нисходящий тренд.

«Нефть марки Brent подошла к психологическому важному уровню $55 долларов за баррель, откуда возможно снижение ещё до $53 долларов за баррель, марка WTI торгуется возле $46 за баррель и движение к котировкам $43 долларов за барtель не за горами», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть: риск обновления минимумов высок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить