В Казахстане назвали объем производства электроэнергии в 2019 году

Астана, , 12:15 — REGNUM Производство электроэнергии в Казахстане в 2018 году ожидается на уровне 105 млрд кВт∙ч, заявил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есмиханов, сообщает 21 декабря агентство «КазТАГ».

Заместитель министра отметил, что производство электроэнергии в 2019 году ожидается на уровне не ниже 2018 года. Чиновник пояснил, что часть выработанной электроэнергии экспортировалась в Россию.

В настоящее время экспорт прекращен, поэтому объем производства в 2019 году может незначительно сократиться. Вместе с тем, в республике наблюдается рост потребления электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года электростанции Казахстана выработали 97,043 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 4,4% больше, чем в январе — ноябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев производство электричества в Казахстане выросло на 4,4%