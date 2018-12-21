В 2019 году реальные доходы населения продолжат падать – прогноз

Москва, , 11:57 — REGNUM В условиях падения реальных доходов жители РФ пытаются сохранить прежний уровень потребления, обращаясь в кредитные организации, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в ноябре 2018 года почти на 20% вырос средний размер выданных кредитов, если сравнивать с аналогичными показателями 2017 года.

«Буквально на днях вышли данные Росстата, которые говорят о том, что реальные доходы нашего населения продолжают падать, — сказал Комолов. — В этом году уже обещали, что это значение достигло дна, но потом реальные доходы вновь снизились на 1,5%. Следующий год обещает нам дальнейшее ухудшение этого показателя из-за роста инфляции, вызванной ростом налогов и другими негативными аспектами».

В таких условиях, как полагает Комолов, люди пытаются компенсировать падение доходов привлечением какие-то дополнительных средств, в том числе обращаясь в кредитные организации, и стараются сохранить прежний уровень потребления.

«Кредит вообще — это неплохой макроэкономический механизм, который позволяет в краткосрочной перспективе увеличить потребительский спрос и запустить механизмы роста экономики, — сказал Комолов. — Потому что если есть спрос, значит, будут инвестиции и производство. Однако здесь кроется одна большая опасность — если в долгосрочной перспективе роста экономики не предвидится, а у нас, к сожалению, дело обстоит именно так, то нарастание кредитной нагрузки сегодня приведёт к резкому падению спроса в будущем. Людям придётся брать кредиты для погашения других кредитов, и отсюда может возникнуть проблема как у самих потребителей, так и у банковской системы. Соответственно это будет лишь стимулировать усугубление экономических проблем».

Напомним, что, по данным Национального бюро кредитных историй, в ноябре 2018 года средний размер выданных потребительских кредитов достиг 185,9 тыс. рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то величина кредита выросла на 45,3 тысячи рублей или на 19,4%. В ноябре 2017 года данный показатель равнялся 140,6 тыс. рублей.