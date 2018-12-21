Движение по новому путепроводу в Великих Луках откроют до конца 2018 года

Великие Луки, Псковская область, , 11:44 — REGNUM Движение по новому автодорожному путепроводу в городе Великие Луки Псковской области откроют до конца 2018 года, не дожидаясь официальной церемонии открытия объекта, которая запланирована на январь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ответ на просьбы местных жителей.

В готовности объекта глава региона убедился сегодня, 21 декабря, в ходе рабочей поездки в Великие Луки.

«Недопустимо, чтобы готовый объект стоял без использования», — отметил Ведерников, поставив задачу открыть движение до конца 2018 года.

Читайте также: Север и юг Великих Лук соединят долгожданным путепроводом

После запуска путепровода, по мнению псковского губернатора, должны быть закрыты действующие железнодорожные переезды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод через железную дорогу в Великих Луках должен решить главную транспортную проблему города, соединив две его части, разделённые железнодорожными путями. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. В основном, объект был построен за счёт средств федерального бюджета.

Читайте также: На дороги Псковской области в 2019 году направят почти 6 млрд рублей