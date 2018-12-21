Сбербанк добился права на взыскание долгов с банка Азербайджана

Лондон, , 11:41 — REGNUM Апелляционный суд Великобритании подтвердил право Сбербанка на взыскание долгов с Международного банка Азербайджана (МБА). Об этом сообщает 21 декабря Reuters.

Отмечается, что принятое решение может расстроить планы по реструктуризации МБА, о которых кредитная организация объявила в мае 2017 года. Тогда руководство банка заявило о намерении реструктуризировать обязательства организации на $3,3 млрд. и предложило кредиторам списать часть долгов.

Также сообщается, что долг МБА перед Сбербанком составляет $20 млн. Теперь российский банк получил возможность взыскивать с МБА долг в юрисдикции РФ и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ведет переговоры с правительством Азербайджана по вопросу о приобретении части государственной доли в МБА.

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