84 семьи обманутых дольщиков в Пятигорске получили квартиры

Пятигорск, Ставропольский край, , 11:28 — REGNUM 84 семьи, пострадавших от действий застройщика «Крован-КМВ» в Пятигорске Ставропольского края, получили квартиры. Об этом в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Многоквартирный дом по улицам Кузнечная-Пастухова достроен и введён в эксплуатацию. Теперь люди могут заселиться в свои квартиры. Это долгожданное событие. Но впереди ещё много работы», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/Bro4bHSBDt9/

Как отмечает Владимиров, у компании есть еще ряд объектов, пока не введенных в строй: в Пятигорске — это дома по ул. Стрелковой дивизии и по ул. Нежнова, их передадут новым застройщикам, объекты в Ессентуках — также. Дело о банкротстве самой компании «Крован-КМВ» находится в Арбитражном суде, вопрос о введении процедуры конкурсного производства будет рассмотрен уже в январе 2019 года.

Глава региона перечислил еще ряд проблемных домов других строительных компаний, отметив, что по всем объектам уже решен или решается вопрос передачи их новым застройщикам, которые завершат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о ситуации с обманутыми дольщиками в российских регионах поднимался 20 декабря на большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«Это никогда не закончится, если мы не наведем порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства», — сказал Путин.