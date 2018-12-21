Промпроизводство в Ульяновской области растёт: итоги

Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги социально-экономического развития за январь-ноябрь. Губернатор Сергей Морозов заявил, что в регионе, как и во всей стране, сохраняются положительные тенденции по ряду направлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сергей Морозов напомнил, что президент Владимир Путин, открывая 20 декабря пресс-конференцию, подвел предварительные итоги развития страны по итогам 2018 года, ответив рост ВВП, промышленного производства, доходов населения, укрепление бюджета, снижение безработицы.

«И отрадно, что Ульяновская область движется в одном русле со всей страной. Мы продолжаем наращивать промпроизводство, запустили масштабную программу по формированию достойных условий труда, в регионе сохраняется стабильно низкий уровень безработицы. За январь-ноябрь 2018 года он составил 0,38%. Уровень общей безработицы по методике МОТ — 3,4%, это ниже, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу», — сказал Сергей Морозов.

По официальным данным, за 11 месяцев на территории Ульяновской области создано свыше 23,3 тыс. рабочих мест, из них 7,1% — в рамках реализации инвестиционных проектов. В сфере малого и среднего бизнеса сформировано почти 14,8 тыс. позиций — 63,3% от общего количества.

По данным экспертов областного Центра стратегических исследований, в регионе увеличилось производство машин и оборудования, бумаги и бумажных изделий, напитков и химических продуктов. Индекс промышленного производства за последние два месяца вырос на 1,4 пункта и составил 100,7%.

Первый зампред правительства Ульяновской области Андрей Тюрин считает, что к концу 2018 года регион «уверенно достигнет плановых показателей с учетом высоких результатов 2017 года». По его словам, «традиционно высокие показатели» демонстрируют такие предприятия, как АО «Ульяновский механический завод» (индекс 143%), АО «Ульяновский моторный завод» (121%), ООО «Автодом» (121%), ООО «Ульяновское предприятие Автоконтакт» (117%).

В обрабатывающей промышленности рост показателя обеспечили такие составляющие, как производство машин и оборудования (101,1%), напитков (104,4%), бумаги и бумажных изделий (131,5%), химических веществ и химических продуктов (106,4%). Выпуск резиновых и пластмассовых изделий увеличился за месяц на 1,2% и составляет 101,1%. Не сбавляет темпы и демонстрирует стабильно высокие показатели производство рыбы (111,8%), прочих пищевых продуктов (124,7%), напитков (104,4%), бумаги и бумажных изделий (131,5%).

В регионе также отмечают, что значительную долю роста обеспечивает производство автотранспортных средств: индекс составил 104,1% по итогам 11 месяцев, их доля в машиностроении по итогам реализации программы импортозамещения возросла до 20%.

«Это одно из наиболее значимых направлений промышленной отрасли региона. Крупнейшим представителем является ООО «УАЗ» — бренд, известный не только в нашей стране, но и широко за её пределами. А в мае этого года в присутствии президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кремле мы заключили инвестиционный контракт между Минпромторгом Российской Федерации, Ульяновской областью и ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС». Этот инвестиционный проект, реализуемый на базе индустриального парка «УАЗ», подтверждает хорошие отношения между руководителями наших стран», — подчеркнул гу бернатор Сергей Морозов.

Предприятие «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» образовано российской компанией «СОЛЛЕРС» и официальным дистрибьютором бренда ISUZU в России для развития технологического партнерства и вывода на рынок нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации. Проект также предусматривает создание нового высокотехнологичного производственного комплекса на базе индустриального парка «УАЗ» для выпуска перспективных моделей автомобилей под брендами ISUZU и УАЗ.

По информации специалистов Ульяновского автомобильного завода, в 2018 году предприятие значительно расширило географию экспортных поставок, открыв несколько дилерских центров в Коста-Рике, Ливане, Мексике.

Андрей Тюрин сообщил, что по итогам 11 месяцев 2018 года объем произведенной продукции автомобильного завода составляет порядка 25 млрд рублей. Предприятие является и одним из крупнейших налогоплательщиков региона: в консолидированный бюджет региона поступило более 460 млн рублей в виде налоговых поступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что отечественное машиностроение адаптировалось к санкциям. По его словам, доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении — 85%, по некоторым другим направлениям «в районе 80%».