Введение рынка мощностей в Казахстане не повлияет на потребителей

Астана, , 11:28 — REGNUM Введение в Казахстане с 2019 года рынка электрических мощностей не отразится на стоимости электроэнергии для конечного потребителя, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сунга Есимханов, сообщает агентство «Казинформ».

Чиновник напомнил, что действующий тариф разделен на составляющую, определяемую себестоимостью электроэнергии, и инвестиционную составляющую, часть которой переведена в систему рынка мощностей.

Есимханов добавил, что электростанции продали свои мощности, что обеспечит приток инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министерство энергетики Казахстана утвердило предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года. Планируется, что снижение цен на тарифы ЖКХ приведет к общей экономии средств потребителей в размере 27,5 млрд тенге ($74,1 млн).

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