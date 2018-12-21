Иракский Курдистан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество

Эрбиль, Ирак, , 11:26 — REGNUM Делегация индийских бизнесменов посетила Эрбиль с целью расширения сотрудничества с Иракским Курдистаном, сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

Делегаты провели переговоры с представителями местного предпринимательского сообщества, подчеркнув их продуктивность. Стороны надеются на укрепление экономического сотрудничества.

«Мы рады наблюдать возвращение стабильности в Ираке и в курдской автономии. Это создает благоприятную почву для будущих инвестиций», — говорится в заявлении индийской делегации.

Напомним, власти Ирака заявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года. Несмотря на то, что данное заявление было несколько преждевременным, деятельность террористов, тем не менее, значительно сократилась.

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