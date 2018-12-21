Застройщики Подмосковья набрали за неделю 7 млн штрафов

Красногорск, , 10:53 — REGNUM В Московской области компаниям-застройщикам выписаны штрафы более чем на 7 миллионов рублей, сообщила журналистам 21 декабря пресс-служба надзорного ведомства Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Главгосстройнадзор вынес постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 7,218 миллиона рублей по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях», — заявил руководитель надзорной структуры Артур Гарибян.

Он перечислил основные нарушения. Так, 19 постановлений на сумму более 2 млн рублей вынесены за нарушения требований нормативных документов в строительстве. 8 — за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 602 тысячи рублей. 14 постановлений почти на 3 млн рублей за строительство без разрешения. 24 постановления на 1,21 млн рублей за нарушение отчётности по дольщикам.

Кроме того, сразу восемь застройщиков получили предупреждения.