На ЛАЭС начинается вывод из эксплуатации первого энергоблока станции

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:55 — REGNUM На Ленинградской атомной электростанции сегодня, 21 декабря, начинаются работы, предшествующие выводу из эксплуатации самого первого энергоблока типа РБМК-1000, который проработал ровно 45 лет.

По данным пресс-службы ЛАЭС, энергоблок №1 остановят уже 22 декабря 2018 года. Процесс вывода продлится несколько лет.

«Сначала мы переходим в режим эксплуатации без генерации. В течение пяти лет будем выгружать ядерное топливо из реактора, заниматься вопросами дезактивации. Затем уже наступит этап непосредственно самого вывода», — рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

По его словам, «мы не оставляем проблему будущим поколениям, а решаем ее здесь и сейчас».

Решение о выводе первого блока старого типа было принято в связи с вводом в промышленную эксплуатацию новейшего энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+ повышенной мощности в 1200 мегаватт.

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Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Она расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 — здесь четыре таких реактора. Помимо уже введенного реактора нового типа, продолжается сооружение энергоблока №2, также типа ВВЭР-1200.

Энергоблок №1 типа РБМК-1000 был введен 21 декабря 1973 года. Затем были введены еще три энергоблока того же типа — в 1975, 1979 и 1981 годах. У них есть действующие лицензии на эксплуатацию, соответственно, до декабря 2020, января 2025 и декабря 2025 годов.

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