Законопроект о реестре лицензий внесен в Госдуму

Москва, , 10:44 — REGNUM Законопроект, предполагающий внедрение в России реестровой модели в сфере лицензирования, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

В частности, предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

Ознакомление заинтересованных лиц с фактом наличия у заявителя лицензии осуществляется посредством обращения к соответствующим реестрам лицензий, которые являются открытыми и общедоступными.

За получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа предлагается государственную пошлину не взимать.

«Принятие проекта федерального закона позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере», — отмечают в правительстве.