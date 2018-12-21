Долг свердловчан по имущественным налогам составляет 2,5 млрд рублей

Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В Свердловской области долги жителей региона по имущественным налогам по данным на 1 декабря 2018 года составляют 2,5 млрд рублей. На данный момент сотрудники регионального управления ФНС направляют в адрес неплательщиков письма, а крупные работодатели информируют работников о недоимках.

Налоговики планируют проведение рейдов в преддверии новогодних праздников на территориях крупнейших торговых и торгово-развлекательных центров Свердловской области. Как сообщил начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Артём Балюра, к должникам будут применяться все меры взыскания в том числе им будет ограничено право выезда за рубеж.

Напомним, что в 2018 году из-за задолженности по налогам в Свердловской области принудительно было взыскано свыше 1,7 млрд рублей, а более пяти тысячам свердловчан ограничили право выезда за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год выросла задолженность жителей Свердловской области по алиментам. За первые десять месяцев года она составляет порядка четырёх миллиардов рублей. Должникам также ограничен выезд за рубеж, и с начала 2018 года было вынесено свыше 16 тыс. таких постановлений

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