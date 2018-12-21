В малонаселённых новгородских районах снизили планку для инвестпроектов

Великий Новгород, , 10:21 — REGNUM В инвестиционное законодательство Новгородской области внесли поправки, которыми изменили требования к инвестиционным проектам для предоставления им налоговых льгот. Как сообщил губернатор региона Андрей Никитин, выступая с инвестиционным посланием, предложенный механизм «является реальным инструментом развития малонаселённых территорий».

«Раньше стратегическим проектом, который может получить льготы на семь лет, мог считаться инвестиционный проект стоимостью 1,5 млрд рублей. Теперь на территории районов с численностью населения менее пяти тысяч человек, таких как Волотовский, Маревский, Поддорский, статус стратегического сможет получить проект стоимостью 80 млн рублей. А в сфере сельского хозяйства и молочного животноводства — 50 и 30 млн рублей соответственно», — отметил Андрей Никитин.

По его словам, теперь в Новгородской области представлена одна из наиболее гибких систем предоставления льгот инвесторам.

Новгородский губернатор подчеркнул, что в 2018 году перед органами исполнительной власти региона стояла задачи увеличения количества инвестплощадок, обеспеченных инфраструктурой, развития территорий и обеспечения условий для реализации инвестиционных проектов. Для их решения в 10 раз были снижены пороги признания проектов стратегическими и приоритетными. Также инвесторам была предоставлена возможность выбора варианта получения льгот.

После этого число обращений от бизнеса за льготами выросло вдвое.

Андрей Никитин сообщил, что Новгородская область находится на 29 месте в рейтинге инвестиционного климата регионов.

«Мы понимаем, что задача удержаться в первой трети рейтинга уже сама по себе амбициозная, но, тем не менее, нашей целью является вхождение в число 20 привлекательных для инвестора регионов», — заявил губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до смены губернатора Новгородская область в течение двух лет (по итогам 2014 и 2015 годов) занимала в рейтинге 65-е место. Андрей Никитин поставил задачу улучшить инвестиционный климат в регионе.

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