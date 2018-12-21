Городу Махачкале вернут незаконно изъятые земли

Махачкала, , 10:22 — REGNUM В государственную и муниципальную собственность будут возвращены 27 земельных участков в городе Махачкале. Ранее они были незаконно изъяты на основании фиктивных документов, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Надзорным органом установлены четверо местных жителей, которые в составе организованной группы изготавливали поддельные решения и протоколы заседания исполкома депутатов городского совета. На основании этих документов в дальнейшем злоумышленники добивались изъятия участков.

Записи регистрации права собственности и кадастрового учета Кировским районным судом Махачкалы аннулированы, незаконно занятые земли освобождены. В отношении виновных лиц вынесены обвинительные приговоры.

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Напомним, в течение 2018 года в городах и районах Дагестана были выявлены многочисленные факты мошенничества с земельными участками. Так, бывшему главе регионального управления Росреестра в конце ноября было предъявлено обвинение в нанесении ущерба бюджету города Махачкалы в размере 13,5 млн рублей.

Следствие полагает, что в 2014 году подчинённый обвиняемого по его поручению незаконно перерегистрировал на местного жителя участок площадью 25 тыс. кв. м. Соответствующая запись была сделана в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок. Однако данный участок на правах собственности принадлежал городу Махачкале.

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