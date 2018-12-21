Васильев пообещал, что скоро дагестанцы будут жить в другой республике

Махачкала, , 10:12 — REGNUM Около 14 тысяч рабочих мест, без учёта нового бизнеса, легализовано в Дагестане с начала 2018 года благодаря мерам по выводу бизнеса из тени. Это привело к заметному увеличению налоговых поступлений. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев 20 декабря на очередной сессии республиканского парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

Политик привел в пример Ставропольский край, который при значительно меньших налоговых операциях получает в четыре раза больше поступлений в бюджет. Но при этом руководитель региона уверен, что в ближайшем будущем наступят позитивные изменения.

«Поверьте, уже скоро мы с вами будем жить в другом Дагестане. Я в этом убежден. Мы с вами вошли в состояние, когда не говорим, а работаем. Только наведение порядка дало нам этот эффект, который мы сегодня видим с вами», — сказал Васильев. Он добавил, что власть будет помогать бизнесу, вышедшему из тени, опекать его.

Напомним, выведение бизнеса из тени и повышение собираемости налогов являлись и являются одними из приоритетных задач в деятельности руководства Дагестана в течение 2018 года. В рамках встреч с представителями местного бизнеса, прежде всего с владельцами автозаправочных станций, банкетных залов, розничных рынков, строительных компаний и кирпичных заводов, Васильев требовал легализовать свою деятельность и встать на налоговый учет.

Читайте также: Не дожидаясь «пролетарского гнева»: АЗС Дагестана легализовали 700 рабочих

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Владимир Васильев рассказал, что с начала 2018 года более 700 работников автозаправочных станций в Дагестане были поставлены на официальный учёт.

«Мы создали рабочие места там, где их не было. Они были в тени, и с этих рабочих мест теперь платят налоги, и мы не платим в соцзащиту как за безработных», — заявил политик.

А уже 18 декабря руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Газинур Апсалямов сообщил, что поступления налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Дагестана от АЗС республики за десять месяцев 2018 года составили 155,7 млн рублей. Эта цифра, как было отмечено, в три раза или на 104,1 млн рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года. На налоговый учет при этом было дополнительно поставлено 42 АЗС.

Читайте также: Не дожидаясь сноса, рынки Дагестана стали больше отчислять в казну