За 11 месяцев добыча свинцово-цинковых руд в Казахстане выросла на 2,4%

Астана, , 10:06 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 году объем добычи свинцово-цинковых руд составил 5,5 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 21 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем добычи свинца в свинцовом концентрате составил 77,7 тыс. тонн, что на 25,4% меньше, чем годом ранее. Добыча свинцовых концентратов сократилась на 17%, до 331,6 тыс. тонн.

За отчетный период производство необработанного свинца выросло на 3,8%, до 142,1 тыс. тонн. Почти весь свинец производится в Восточно-Казахстанской области.

Несмотря на рост производства и переработки свинца его экспорт составил 70,4 тыс. тонн, что на 34% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт уменьшился на 26,2%, до $161,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года объем добычи медной руды в Казахстане вырос на 5,4%, до 85,5 млн тонн, медных концентратов — на 10,9%, до 10,4 млн тонн.

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