В Калуге община «Тайфун» обсудила перспективы развития

Калуга, , 10:01 — REGNUM В Калуге на встрече с городским головой Дмитрием Разумовским совет ТОС «Тайфун» под председательством депутата Городской думы Светланы Мартыновой и представители завода «Тайфун» — одного из градообразующих предприятий города — подвели итоги работы за год и наметили новые планы.

Встреча началась с приятного события: за участие в общественной жизни микрорайона был отмечен генеральный директор ООО «Биладжо» Александр Подольский. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, от городской управы Светлана Мартынова вручила активисту благодарственное письмо. Поблагодарила председатель общины и представителей завода.

«В тесном сотрудничестве с руководством «Тайфуна» происходят все приятные перемены в нашем микрорайоне», — сказала Светлана Мартынова.

Одним из важных социально значимых вопросов, который прозвучал на встрече одним из первых, стало строительство в микрорайоне средней общеобразовательной школы. Как отметил городской голова Дмитрий Разумовский, в планах города приступить к строительству в сентябре 2020 года. До этого момента должны быть завершены все подготовительные этапы: выбор участка под строительство и согласование проекта школы.

На встрече также обсудили необходимость открытия детской поликлиники, строительства централизованного мини-рынка в районе дома № 130 по улице Грабцевское шоссе и организацию остановки общественного транспорта на кольце рядом с тайфуновским сквером.

«Всё это выполнимо. Будем взаимодействовать и решать вопросы сообща», — констатировал Дмитрий Разумовский.

Заинтересовало калужского градоначальника предложение жителей «Тайфуна» о создании на базе ТОС «Тайфун» клуба молодых родителей. Ещё одним полноценным направлением работы с молодёжью, как подчеркнул Дмитрий Разумовский, является молодёжный центр АО «Тайфун». О его планах и перспективах Дмитрию Разумовскому подробно рассказали молодые общинники.

«Всё, что связано сегодня с освоением и развитием городских пространств, безусловно, должно происходить с привлечением молодых, перспективных представителей нашего общества», — отметил городской голова и поблагодарил совет общины «Тайфун» за неравнодушное отношение к городу и своему микрорайону.

Встрече с жителями «Тайфуна» в культурно-досуговом центре «Атлантида» предшествовал обход территорий микрорайона городским головой, в ходе которого Дмитрий Разумовский дал ряд поручений профильным управлениям, а также отметил своевременное создание предновогодней, праздничной атмосферы в микрорайоне. «Тайфун» ежегодно участвует в конкурсе по украшению предприятий города к Новому году и Рождеству, и заводчане уже установили у проходной ёлку и включили праздничную иллюминацию.

В завершение встречи её участники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и пожелали микрорайону и любимому городу дальнейшего развития и процветания.