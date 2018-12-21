Вековая мечта якутян стала осязаемой: о строительстве моста через Лену

Якутск, , 10:12 — REGNUM Жители Якутии спорят, делясь мнениями о том, как они восприняли слова президента РФ Владимира Путина о перспективах строительства моста через реку Лену. Мнения разделились: кто-то поверил в то, что этот проект будет реализован, а кто-то услышал отказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители республики солидарны лишь в одном — обсуждение перспектив строительства мостового перехода через главную реку Якутии тянется уже слишком долго.

«Строительство моста — это уже сериал, как «Санта-Барбара». Уверен, Айсен Николаев завершит этот сериал. Потому как сериал этот изрядно надоел населению», — пишут якутяне в соцсетях.

«Моста через Лену еще долго не будет! Путин сказал: рано вам мост», — высказывается противоположная точка зрения.

«Автомобильный мост ещё как-то представить можно, и то сложно. Экономически обосновать никак не получится», — аргументируют свои мнения жители республики.

С пессимистами спорят: «Вековая мечта всех якутян наконец стала осязаемой, уже можно дотянуться рукой!» и «Суть в том, что мяч на стороне правительства Якутии, которое должно представить Путину конкретный прогноз и расчёт будущего экономического эффекта, если мост будет построен. Наше правительство должно написать нормальную стратегию развития, а не на скорую руку слепленную компиляцию из хотелок разных министерств, впопыхах написанную мелкими клерками для галочки. Только после этого у нас будет мост».

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«Мост — дело перспективное, денег в странах АТР хватает особо для реализации инфраструктурных проектов. Потому чисто геополитически и для развития Северного транспортного коридора, освоения богатейших природных месторождений Северо-Востока Евразии и выхода на Европу и Америку — Азиатские инвесторы — Драконы точно появятся. На этой волне стоит Айсену Николаеву продолжать диалог по мосту. В любом случае за мостом придут и другие инвестиции в наш регион. Браво!» — радуются некоторые жители республики.

Им в ответ парируют: «Судя по ответу президента, моста через Лену не будет», «Прежде всего надо создать промышленность, чтобы было что возить. Предлагали же перевозку обогащённой руды из Оленька возить через Якутск, сами отказались. Предлагали построить газоперерабатывающий завод, отказались. Сейчас что возить по этому мосту?», «Почему до сих пор нет проекта, обоснованного расчетами? Если он есть, где он? Почему не висит на сайте минэкономики? Или минтранспорта? Где концепция? За 10 лет полоскания темы неужели даже грамотную концепцию не разработали? Всё должно открыто висеть на сайте правительства. Полуграмотную Стратегию видим, а концепцию моста — нет».

Есть и мнение, что Якутия не должна доказывать экономическую необходимость моста: достаточно и большого социального эффекта от его возведения. При этом многие говорят о пользе этого мостового перехода для других регионов ДФО, а также Сибири.

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«Надо, думаю, ещё отталкиваться от того, что Россия обязана создавать качество жизни во всех своих регионах, в том числе круглогодичную транспортную доступность по всей стране», «Почему к этому вопросу не подключаются Иркутская область, Магаданская область, Хабаровский край, Чукотка? В конце концов, это транспортное развитие всего ДФО с уходом на Северный морской путь», — пишут якутяне.

Некоторые, комментируя уверенность Айсена Николаева в том, что мост будет построен, иронизируют: «Чжода-2», имея в виду проект застройки квартала Якутска китайскими инвесторами, который так и не был реализован, хотя и звучали громкие обещания.

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В целом суть настроя жителей Якутии отражает следующий комментарий: «Обосновывать на экономическую выгоду — дело непростое».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лену дорогим проектом и предложил сопоставить расходы на его возведение с конечным результатом для экономики региона в целом.

«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал президент.

Комментируя его заявление, глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что мост через Лену будет построен.

«До конца года я встречусь с министром экономики России Максимом Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — отметил глава региона.