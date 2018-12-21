Ульяновцам перейти на цифровое телевидение помогут волонтёры

Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области в связи с переходом на цифровое телевидение начали работать справочные линии по вопросам компенсаций за приобретение приставок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе по поручению губернатора Сергея Морозова вводятся меры поддержки для малоимущих семей, которые помогут компенсировать затраты на приобретение технических средств. Помощь будет адресной. За счёт бюджета будут компенсировать частично или полностью затраты на приобретение цифровой приставки и антенны. Размер компенсации составит около 2 тыс. рублей.

Директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева отмечает, что жителям районов и городов помогать в настройке оборудования будут свыше 500 волонтёров. Также проводится мониторинг цен и наличия необходимого оборудования в торговых сетях, а при обнаружении фактов завышения цен сообщат в соответствующие органы. Кроме того, специалисты социальной защиты населения будут принимать обращения жителей по вопросам получения льгот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переходе на цифровое телевещание. Он сообщил, что «была идея переходить резко», «быстрыми темпами в течение полугода». Но от этого варианта отказались, так как «мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях и, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить за небольшие деньги, но за личные, купить эти приставки».

Согласно плану поэтапного отключения, аналоговое телевидение перестанет работать с 11 февраля 2019 года. Вместе с Ульяновской областью первыми перейдут на цифровое телевещание Пензенская, Рязанская, Тульская, Ярославская области, а также Чечня. С 15 апреля аналоговое телевидение отключат в 20 регионах, с 3 июня — по всей стране. С появлением цифрового телевидения жители могут бесплатно смотреть 20 общероссийских каналов.

Цифровые телеканалы будут транслироваться в стандарте DVB-T2. Чтобы перейти на него, нужно перенастроить телевизор или приобрести приставку с поддержкой соответствующего стандарта телевещания.