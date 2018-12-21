Москва, , 09:49 — REGNUM За последние пять торговых сессий рубль значительно ослаб по отношению к мировым валютам. Потери против доллара США составили около 3,5%. Накануне стоимость американской валюты в момент е достигала отметки 68,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Обвал на рынке нефти, провальный аукционы Минфина по размещению очередных траншей ОФЗ, нарастание геополитической напряженности — все факторы синергетически негативно воздействовали на российскую валюту.

«В последний торговый день уходящей недели вероятно некоторое коррекционное восстановление курса национальной валюты, но в среднесрочной перспективе позиции рубля остаются хрупкими. Превалирующий торговый диапазон сегодня, 21 декабря, в течение дня для доллара США: 67,90 — 69,00 руб., для евро: 77,30 79,00 руб.», — считает эксперт.

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