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Позиции рубля остаются «хрупкими»

Экономика

Российская валюта слабеет

Москва, 21 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  За последние пять торговых сессий рубль значительно ослаб по отношению к мировым валютам. Потери против доллара США составили около 3,5%. Накануне стоимость американской валюты в момент е достигала отметки 68,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Обвал на рынке нефти, провальный аукционы Минфина по размещению очередных траншей ОФЗ, нарастание геополитической напряженности — все факторы синергетически негативно воздействовали на российскую валюту.

«В последний торговый день уходящей недели вероятно некоторое коррекционное восстановление курса национальной валюты, но в среднесрочной перспективе позиции рубля остаются хрупкими. Превалирующий торговый диапазон сегодня, 21 декабря, в течение дня для доллара США: 67,90 — 69,00 руб., для евро: 77,30 79,00 руб.», — считает эксперт.

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