Мусорная реформа в Курганской области стартует с 2020 года

Курган, , 09:55 — REGNUM Мусорная реформа в Курганской области откладывается на год. В течение 2019 года должна быть откорректирована территориальная схема обращения с отходами и созданы условия для раздельного сбора мусора. Об этом 21 декабря 2018 года заявил заместитель губернатора Зауралья Андрей Саносян на правительственном совещании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Курганской области расторгло соглашение с региональным оператором по переработке и вывозу бытового мусора. В регионе сохраняется действующий порядок обращения с отходами. Услуга по сбору и вывозу отходов пока будет входить в состав содержания общего имущества собственников жилья многоквартирного дома.

Напомним, на встрече главы Курганской области Вадима Шумкова с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым 10 декабря 2018 года было признано, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения Зауралье не готово к запуску новой системы обращения с отходами. Тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора в регионе грозил увеличиться в семь раз, что стало бы неподъёмным для населения дотационного региона. Правительством Курганской области было принято решение в течение 2019 года проработать снижение возможных затрат и оптимизировать сферу обращения с отходами.

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