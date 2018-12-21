Системный оператор Единой энергетической системы реализует 87 IT-проектов

Москва, , 09:38 — REGNUM Политика развития информационных технологий Системного оператора Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») на период до 2023 года утвердил совет директоров предприятия, сообщили 21 декабря в департаменте общественных связей и информации компании.

Отмечается, что реализация ИТ-политики направлена на обеспечение эффективного использования информационных технологий для решения задач непрерывного оперативно-диспетчерского, автоматического противоаварийного и режимного управления ЕЭС России в соответствии с требованиями российского законодательства в области электроэнергетики.

Политика развития информационных технологий СО ЕЭС на период до 2023 года предусматривает реализацию 87 проектов по четырем стратегическим направлениям: реализация задач Технической политики АО «СО ЕЭС», совершенствование и развитие ИТ-решений, реновация оборудования и развитие процессов управления. Областями анализа являются: технологические системы, ИТ-инфраструктура, телекоммуникации и связь, информационная безопасность, нетехнологические системы, организация деятельности ИТ и персонала, комплексное ИТ-оснащение диспетчерских центров.

Новый стратегический документ, пришедший на смену Политике развития информационных технологий на период 2014—2018 годов, позволяет координировать приоритетные направления развития информационных технологий Системного оператора с соответствующими планами других электроэнергетических компаний, в том числе в рамках программы «Цифровая трансформация электроэнергетики».

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