Бюджет Омской области на 2019 год принят во втором чтении

Омск, , 09:33 — REGNUM В Омской области депутаты Заксобрания 20 декабря на сессии приняли во втором чтении закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В ходе второго чтения депутаты рассмотрели более 50 поправок к проекту бюджета, большинство — одобрены.

Доходы областного бюджета на 2019 год утверждены в размере 83,7 млрд рублей. Из этих средств по расходным статьям распределено 79,9 млрд рублей. Оставшиеся 3,8 млрд рублей пока отнесены на профицит. Первые поправки в бюджет областные финансисты должны подготовить к февралю 2019 года.

Как уточнили в облправительстве, уже сейчас известно, что доходы и расходы регииональной казны прирастут на сумму не менее 5,7 млрд рублей — за счёт федеральных субсидий на реализацию нацпроектов.

По мнению спикера областного Заксобрания Владимира Варнавского, для решения вопросов, стоящих перед регионом, «созданы все условия».

«На высоком уровне сохранён объём нецелевой поддержки региона, здесь надо отдать должное губернатору и правительству Омской области», — прокомментировал Варнавский.

По прогнозам главы областного минфина Вадима Чеченко, с учётом февральских изменений расходы бюджета региона на 2019 год достигнут 89 млрд рублей. Это максимальный показатель за последние годы.

Напомним, по данным Минфина РФ, госдолг Омской области по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 36,86 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, основные параметры главного финансового документа Омской области на 2018 год были утверждены в размере 78,2 млрд рублей по доходам и 73,6 млрд по расходам.