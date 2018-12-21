Турция станет партнёром России на «Инопромме-2019»

Москва, , 09:28 — REGNUM В 2019 году страной-партнёром 10-й Международной промышленной выставки «Иннопром» станет Турция. Страна уже приняла соответствующее приглашение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ 21 декабря, документ был подписан председателем правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Култу Каравелиоглу и первым вице-президентом Группы компаний «Формика» Антоном Атрашкиным.

«Статус страны-партнёра юбилейной […] выставки подчеркнёт особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Читайте также: Статусные мероприятия укрепили репутацию Свердловской области

Напомним, 10-я Международная промышленная выставка «Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года, флагманская тема — «Цифровое производство: интегрированные решения». Федеральный статус это мероприятие получило в 2012 году. В «Иннопроме» принимают участие свыше 600 компаний из 107 стран мира. В 2018 году выставку посетило более 46 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 декабря, на ежегодной пресс-конференции с журналистами президент России Владимир Путин заявил, что доволен отношениями, которые на сегодняшний день складываются между Российской Федерацией и Турцией. При этом российский лидер отметил, что иногда позиции не совпадают, но компромиссы находятся.

Подробнее: Путин оценил отношения России и Турции

Добавим, что за 2017 год Россия и Турция увеличили взаимный товарооборот на 40%, за восемь месяцев 2018 года — ещё на 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург на пороге 300-летия: чего удалось достичь и что впереди