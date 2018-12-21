Центробанк отозвал лицензию у «Донхлеббанка»

Москва, , 09:23 — REGNUM Банком России с 21 декабря отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Донхлеббанк» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область). В банке назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов. Регулятор неоднократно выявлял недооценку «Донхлеббанком» кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации.

Также «Донхлеббанк» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По величине активов «Донхлеббанк» занимал 298-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 банков.

Подробнее: За пять лет Банк России отозвал лицензии у 400 банков — Набиуллина