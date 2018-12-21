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ЦБ РФ лишил лицензии московский «Руссобанк»

Экономика

В банке выявлены неоднократные нарушения законодательства

ЦБ РФ лишил лицензии московский «Руссобанк»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 21 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  Банком России с 21 декабря отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО АКБ «Руссобанк» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что в ходе проверок в банке выявлены нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Кроме того, «Руссобанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

По величине активов «Руссобанк» занимал 268-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банком России с 14 декабря аннулирована лицензия на осуществление банковских операций АО КБ «Рунэтбанк» (г. Москва). В кредитном учреждении будет назначен ликвидатор.

На эту тему: Центробанк отобрал лицензии у трёх российских банков

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