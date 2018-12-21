Проект бюджета Дагестана на 2019 год принят с профицитом

Махачкала, , 08:52 — REGNUM Проект бюджета Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 — 2021 годы принят во втором окончательном чтении единогласным решением депутатов местного парламента. Бюджет утверждён с профицитом почти 457 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

По словам первого вице-премьера республики Гаджимагомеда Гусейнова, после принятия в первом чтении в законопроект было внесено семь поправок, в том числе от главы Дагестана Владимира Васильева.

Так, доходы составят 121,3 млрд рублей против 106,5 млрд в первом чтении, расходы утверждены в размере 120,8 млрд рублей — вместо 106 млрд рублей. Оба показателя ко второму чтению увеличены примерно на 14,8 млрд рублей. Повысить доходную часть удалось за счет большего объема помощи из федерального центра и уточнения налоговых и неналоговых поступлений, которые выросли на 308 млн рублей. Объём резервного фонда республики составит около 902 миллионов рублей.

Республиканская инвестиционная программа увеличена с 1,7 до 6,8 млрд рублей. В её рамках, с учетом федеральной поддержки, планируется финансирование 170 объектов.

Всего в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию 28 школ и 22 детских садов, более 100 км газовых сетей и более 245 км водопровода, 26 объектов водообеспечения, девяти скважин и двух очистных сооружений, четырех объектов здравоохранения, трех спортивных объектов и т. д.

Общее финансирование региона из федерального бюджета в 2019 году составит 94,7 млрд рублей. При этом трансферты на реализацию национальных проектов предусмотрены в размере почти 14 млрд рублей. По этому показателю, как отметил Гусейнов, Дагестан входит в число десяти лидирующих субъектов России и занимает передовую позицию в СКФО.

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Напомним, прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета на 2018 год составлял 100,5 миллиарда рублей, что почти на 5,4 млрд рублей больше, чем на 2017 год. Расходы предусматривались в объеме 99,7 миллиарда рублей. Профицит составлял около 800 млн рублей