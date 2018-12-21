В Арктике завершилась работа российской экспедиции «Кара-Лето-2018»

Архангельск, , 08:42 — REGNUM Экспедиция «Кара-Лето-2018», организованная Арктическим научным центром завершила работу, прибыв в порт Архангельска, сообщила пресс-служба компании «Роснефть».

Специалисты провели «обслуживание измерительного океанографического оборудования, установленного на лицензионных участках компании («Роснефть» — прим. ИА REGNUM ) в морях Карском и Лаптевых», — говорится в сообщении.

Научно-исследовательские работы выполнялись с судна специального назначения «Быхов». За время работы экспедиции были получены данные наблюдений за параметрами гидрологического режима моря в интервале от года до двух лет. Они лягут в основу при проектировании новых объектов в пределах арктического шельфа и реализации стратегии геологоразведочных работ «Роснефти» Арктике.

Отмечается, что с 2012 года при содействии Арктического научного центра нефтяная компания провела 18 комплексных экспедиций. Особое внимание при этом уделялось комплексному изучению ледовой обстановки.

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