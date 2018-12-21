Бюджетное финансирование сферы образования в Казахстане сократилось на 20%

Астана, , 08:26 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года в Казахстане из местных и государственного бюджета на сферу образования было выделено 124,4 млрд тенге ($336 млн), что на 19,9% меньше, чем в январе — ноябре 2017 года. Об этом 21 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Средства республиканского бюджета на образование составили 54,6 млрд тенге ($147,4 млн), местных бюджетов — 69,8 млрд тенге ($188,4 млн). Объем собственных средств снизился на 39,2%, до 46,4 млрд тенге ($125,3 млн).

Вложения в сферу образования за счет банковских займов составил 7,2 млрд тенге ($19,4 млн), что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года общий объем инвестиций в образование в Казахстане составил 180,5 млрд тенге ($487 млн), что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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