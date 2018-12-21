Уровни воды ниже нормы зафиксированы в 8 из 14 речных бассейнов России

Москва, , 08:18 — REGNUM Одним из факторов, негативно повлиявших на условия судоходства в России в текущем году, стало снижение уровня воды в бассейнах внутренних водных путей (ВВП), сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

«В 8 из 14 из бассейнов ВВП страны были зафиксированы уровни воды ниже проектных значений, в связи с чем на 4 тыс. км водных путей вводились ограничения по осадке судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подведение итогов работы Росморречфлота прошло на совместном заседании коллегии ведомства и общественного совета при агентстве под председательством замминистра транспорта России — руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова.

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