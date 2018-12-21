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За 10 месяцев общая ссудная задолженность жителей Казахстана выросла на 14%

Экономика

Средний размер задолженности на одного человека вырос на 5,1%

Астана, 21 декабря 2018, 08:05 — REGNUM  По состоянию на 1 ноября 2018 года совокупная задолженность жителей Казахстана по розничным кредитам составила 6 трлн тенге ($16,2 млрд), что на 14,4% больше, чем в начале года. Об этом 21 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Средний размер задолженности на одного человека составил 908 тыс. тенге ($2 450), что на 5,1% больше, чем 1 января 2018 года. Средний размер кредита с начала года уменьшился на 3,1%, до 534 тыс. тенге ($1 441).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года ссудный портфель банков Казахстана составил 13,3 трлн тенге ($36 млрд по курсу на 10 декабря), что на 3,5% меньше, чем в начале года.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года ссудный портфель банков Казахстана сократился на 3,5%

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Экономика Казахстана
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