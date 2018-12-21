Мост через реку Лена в Якутии соединит широтные северные магистрали

Якутск, , 07:57 — REGNUM В Якутии готовы доказать президенту РФ Владимиру Путину важность возведения моста через реку Лена. Аргументы в пользу реализации этого проекта озвучил министр транспорта региона Александр Тарасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Динамичное развитие транспортной отрасли Якутии стабилизирует и значительно укрепит социально-экономические позиции региона, которые в последующем будут способствовать опережающему развитию её арктических и северных территорий», — уверен Александр Тарасов.

Он также полагает, что реализация этого проекта даст мощный толчок для развития имеющегося производства и позволит соединить широтные транспортные магистрали: Транссибирской и Байкало-Амурской, с одной стороны, и Северного морского пути — с другой. «Это в разы увеличит грузооборот», — уверен министр строительства республики.

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«Также при реализации проекта будут соединены федеральные автомобильные дороги «Лена», «Вилюй» и «Колыма». В результате этого образуется транспортный коридор от Иркутска до Магадана», — добавил Александр Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лена дорогим проектом и предложил сопоставить расходы на его возведение с конечным результатом для экономики региона в целом.

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«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал президент.

Комментируя его заявление, глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что мост через Лену будет построен.

«До конца года я встречусь с министром экономики России Максимом Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — отметил глава региона.

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