Судостроительный завод «Янтарь» принял научно-производственную роту

Калининград, , 07:46 — REGNUM Первая научно-производственная рота в составе 20 человек посетила Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», сообщила пресс-служба предприятия.

Военнослужащие встретились с руководством завода, на котором им предстоит служить и работать. Встреча состоялась в заводском музее трудовой славы с участием генерального директора завода Эдуарда Ефимова.

«Мы с готовностью откликнулись на инициативу руководства страны об организации научно-производственных рот и рады тому, что первая в области рота скоро придёт на наш завод», — сообщил руководитель предприятия.

Отмечается, что в роте служат специалисты с высшим и средним профильным образованием, которые ранее прошли практику на «Янтаре»: кораблестроители, судовые трубопроводчики и сварщики. Их служба начнётся в феврале, после принятия присяги, и пройдёт в трёх подразделениях завода — стапельном и трубомонтажном цехах и в управлении конструкторско-технологической подготовки производства.

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