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Судостроительный завод «Янтарь» принял научно-производственную роту

Экономика

Ранее будущие кораблестроители прошли практику на предприятии

Калининград, 21 декабря 2018, 07:46 — REGNUM  Первая научно-производственная рота в составе 20 человек посетила Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», сообщила пресс-служба предприятия.

Военнослужащие встретились с руководством завода, на котором им предстоит служить и работать. Встреча состоялась в заводском музее трудовой славы с участием генерального директора завода Эдуарда Ефимова.

«Мы с готовностью откликнулись на инициативу руководства страны об организации научно-производственных рот и рады тому, что первая в области рота скоро придёт на наш завод», — сообщил руководитель предприятия.

Отмечается, что в роте служат специалисты с высшим и средним профильным образованием, которые ранее прошли практику на «Янтаре»: кораблестроители, судовые трубопроводчики и сварщики. Их служба начнётся в феврале, после принятия присяги, и пройдёт в трёх подразделениях завода — стапельном и трубомонтажном цехах и в управлении конструкторско-технологической подготовки производства.

Читайте ранее в этом сюжете: На Прибалтийский завод «Янтарь» придёт научно-производственная рота

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Судостроение
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