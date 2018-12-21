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Шесть вертолётов Ми-8МТВ-5-1 получила российская армия в 2018 году

Экономика

Машины уже отправились к месту постоянной дислокации

Казань, 21 декабря 2018, 07:32 — REGNUM  Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5−1 поставлены министерству обороны России в текущем году в рамках выполнения обязательств по Гособоронзаказу, они уже отправились к месту постоянной дислокации, заявил Управляющий директор Казанского вертолётного завода Юрий Пустовгаров. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Предполагается, что до конца года российской армии будет передана ещё одна партия вертолётов. По словам Пустовгарова, производственные мощности завода позволяют работать с опережением графика сразу по многим направлениям, и по согласованию с коллегами из Минобороны контрактные обязательства выполняются досрочно.

Также делегация ознакомилась с ходом проведения летных испытаний транспортно-десантного вертолета Ми-38Т. Первый полет этих машин состоялся в конце ноября 2018 года. Отмечается, что перед их поставкой в армию, будет установлено соответствие требованиям технического задания Минобороны РФ.

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Военно-промышленный комплекс
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