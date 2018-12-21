Цена нефти может опуститься ниже $50 — эксперт

Москва, , 07:16 — REGNUM На бирже ICE 20 декабря цена на нефть снова обвалилась. Нефть сорта Brent упала в цене на 1,56% до $55,84 за баррель. Этому способствовали мрачные предсказания относительно будущего американского и мировых финансовых рынков, сделанные бывшим руководителем ФРС США Аланом Гринспеном, который в интервью телекомпании CNN посоветовал инвесторам «спасаться бегством», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Что они и сделали, в том числе продавая нефтяные фьючерсы. Значимые уровни поддержки опять пробиты вниз. Если цена нефти не удержится выше отметки в $54,1, то она далее может падать безостановочно, в том числе цена барреля может опуститься даже ниже $50.

Однако, с другой стороны, фундаментальных причин для падения цены пока нет. Выход любой положительной новости способен изменить ситуацию, но пока такие новости отсутствуют. На сегодня, 21 декабря, цена нефти марки Brent ожидается на уровнях в $55−56 за баррель.

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