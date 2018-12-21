Строительство моста через Лену необходимо для развития всей страны: мнение

Якутск, , 07:21 — REGNUM Мост через реку Лена в Якутии в перспективе станет транспортным коридором, связывающим Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверенность в этом, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости оценить целесообразность возведения этого объекта, выразил генеральный директор ООО «Стройкон» Иван Полушкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Читайте также: Глава Якутии уверен, что Ленский мост будет построен

Иван Полушкин считает, что руководство и правительство республики смогут обосновать федеральному центру необходимость строительства Ленского моста и его значимость для развития всей страны. По его мнению, сегодня вопрос строительства Ленского моста уже перестает иметь эфемерный характер, а обретает четкие конкретные шаги по реализации.

«Я, как представитель сообщества строителей Якутии, очень хорошо понимаю, что Ленский мост необходим для прорывного развития страны. В перспективе мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, станет транспортным коридором, связывающим страну со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство моста поможет решить сложный вопрос, связанный с транспортировкой жизненно необходимых грузов, строительных материалов, придаст импульс промышленному освоению региона», — также отметил Иван Полушкин.

Читайте также: 38 лет ожидания: сбудется ли вековая мечта якутян — мост через реку Лена?

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам министра экономики Якутии Майи Даниловой, с вводом в эксплуатацию моста через реку Лена объёмы грузопотоков увеличатся в два раза только за счёт реализации крупных инвестиционных проектов и развития производств. ВРП региона увеличится на 2,5−3% в год, также прогнозирует руководитель экономического ведомства региона.

Напомним, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лена дорогим проектом и предложил сопоставить расходы на его возведение с конечным результатом для экономики региона в целом.

«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал президент.

Комментируя его заявление, глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что мост через Лену будет построен.

«До конца года я встречусь с министром экономики России Максимом Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — отметил глава региона.